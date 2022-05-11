Вже сьогодні, 11 травня, збірна України проведе перший довгоочікуваний спаринг в рамках підготовки до матчу плей-офф проти Шотландії за вихід на чемпіонат світу у Катарі. Суперником "синьо-жовтих" стане менхенгладбаська Борусія.

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За повідомленням офіційного сайту УАФ, обслуговувати поєдинок буде інтернаціональна бригада суддів. Головним рефері виступить авторитетний німецький суддя Даніель Зіберт. На лініях йому асистуватимуть співвітчизники Марк Борщ та Маркус Шуллер. У ролі четвертого арбітра виступить українець Денис Шурман.

Нагадаємо, початок матчу о 21:45.

До слова, Шурман нещодавно вже працював на поєдинку у Німеччині – він обслуговував один тайм благодійного матчу між Динамо та дортмундською Борусією.

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