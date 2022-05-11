Тренерський штаб національної команди визначився з переліком гравців, які можуть вийти на поле проти команди Адольфа Хюттера.

Із тих футболістів, що прибули у складі української делегації до Німеччини, до заявки на гру не потрапив лише голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Офіційна заявка збірної України на матч проти Борусії М (за номерами):

1. Георгій Бущан, 2. Валерій Бондар, 3. Олександр Сирота, 4. Денис Попов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Артем Довбик, 8. Олександр Піхальонок, 9. Сергій Булеца, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Бєсєдін, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Юхим Конопля, 17. Михайло Мудрик, 19. Денис Гармаш, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

До слова, у Словенії залишилися Віктор Циганков, який продовжує курс реабілітації, та Олексій Гуцуляк, травма якого, як з’ясувалося, потребує двотижневого лікування.

Нагадаємо, поєдинок проти Борусії М відбудеться сьогодні, 11 травня. Початок зустрічі о 21:45.

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