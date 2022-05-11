Уже сегодня, 11 мая, сборная Украины проведет первый долгожданный спарринг в рамках подготовки к матчу плей-офф против Шотландии за выход на чемпионат мира в Катаре. Соперником "сине-желтых" станет менхенгладбасская Боруссия.

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По сообщению официального сайта УАФ, обслуживать поединок будет интернациональная бригада судей. Главным рефери выступит авторитетный германский судья Даниэль Зиберт. На линиях ему будут ассистировать соотечественники Марк Борщ и Маркус Шуллер. В роли четвертого арбитра выступит украинец Денис Шурман.

Напомним, начало матча в 21:45.

К слову, Шурман недавно работал на поединке в Германии – он обслуживал один тайм благотворительного матча между Динамо и дортмундской Боруссией.

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