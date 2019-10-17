Тоттенхем і Манчестер Юнайтед зацікавилися Закарією

Півзахисник Борусії Менхенгладбах Деніс Закарія потрапив до сфери зацікавлень відразу двох англійських топ-клубів – лондонського Тоттенхема та Манчестер Юнайтед.

Представники топ-6 англійської Прем'єр-ліги приєдналися до боротьби за молодого центрхава "жеребців", повідомляє Bild.

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За інформацією видання, Борусія М готова відпустити Закарію за пристойні відступні. Сума трансферу повинна скласти не менше 50 млн євро. Зірка, що сходить, Бундесліги має ще 3 роки за контрактом із Гладбахом.

У сезоні 2019/20 Деніс Закарія провів 7 матчів у чемпіонаті Німеччини, в яких забив 1 м'яч. Також ним цікавляться Баварія, дортмундська Борусія і міланський Інтер.

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