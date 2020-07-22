Боруссия Дортмунд отпустила молодого защитника в Марсель

Марсель на своем официальном сайте объявил о приходе 21-летнего аргентинца.

Боруссия объявила трансфер "нового Санчо" – 17-летний игрок сборной Англии перебрался в Дортмунд за огромную сумму

Боруссия Д отпустила Балерди в аренду на сезон 2020/21, однако у Марселя будет право полноценного выкупа. Зимой 2019-го "шмели" заплатили Бока Хуниорс за игрока 15 млн евро. Защитник успел провести лишь 7 матчей в Бундеслиге, результативными действиями не отличался.

Напомним, Марсель занял второе место чемпионата Франции и гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

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