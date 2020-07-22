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Боруссия Дортмунд отпустила молодого защитника в Марсель

12:42 - Читати українською
Боруссия Дортмунд отпустила молодого защитника в Марсель
Леонардо Балерди / Сайт Марселя

Защитник Леонардо Балерди продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Марсель на своем официальном сайте объявил о приходе 21-летнего аргентинца.

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Боруссия Д отпустила Балерди в аренду на сезон 2020/21, однако у Марселя будет право полноценного выкупа. Зимой 2019-го "шмели" заплатили Бока Хуниорс за игрока 15 млн евро. Защитник успел провести лишь 7 матчей в Бундеслиге, результативными действиями не отличался.

Напомним, Марсель занял второе место чемпионата Франции и гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

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