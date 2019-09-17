Борусія Дортмунд – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонів

Дортмундська Борусія приймає Барселону у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Анонс гри читайте на "Футбол 24".

Борусія Д – Барселона

17 вересня, 22:00, Дортмунд, Вестфаленштадіон. Група F, 1-й тур

Головний арбітр: Овідіу Хацеган (Румунія)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Ліга чемпіонів 2019/20 повертається з великим хітом на Вестфаленштадіон, де зійдуться прихильники красивого атакувального футболу. Барселона розпочинає черговий похід за омріяним трофеєм після жахливої катастрофи на Енфілді, коли команда Ернесто Вальверде перебувала за крок до фіналу, але дозволила Ліверпулю організувати фантастичний камбек (0:4). Два роки поспіль каталонці з тріском покидають найпрестижніший єврокубок, який тепер асоціються у них з драмою і сльозами. Не встигли "блаугранас" оговтатись від римського фіаско, як трапилось ліверпульське.

У поточному сезоні Барса продовжує демонструвати колишні симптоми хвороби з нестабільним футболом. За стартові п'ять турів Прімери чемпіони Іспанії примудрились двічі втратити очки на виїзді, а Марк-Андре Тер Штеген вже 7 разів виймав м'яча із сітки власних воріт. Фактично, гостьові поєдинки перетворились на "ахіллесову п'яту" каталонського гранда з Ернесто Вальверде на тренерському мостику. "Мураха", який дивом не втратив власну посаду після Енфілда, отримав, мабуть, останній шанс, але старі проблеми нікуди не поділись. Навіть феєрична перемога над Валенсію перед вояжем у Німеччину залишає дуже багато запитань. Якби "кажани" реалізували усі свої моменти до перерви, то каталонцям довелось би серйозно попітніти заради трьох очок.

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Щоправда, істинний рівень "кулес" після міжсезоння було складно оцінювати через травми провідних гравців атаки – Мессі, Суареса та Дембеле. Аргентинський геній, який продовжує переслідувати Кріштіану Роналду у списку найкращих снайперів ЛЧ за всю історію (112:126), не провів ще жодної хвилини з початку сезону, уругваєць лишень повернувся, оформивши дубль у ворота Валенсії, а француз продовжує відновлюватись.

Лео перед матчем проти Борусії тренувався у загальній групі, але остаточного рішення щодо його участі досі не прийнято. За відсутності зірок першої величини несподіваним лідером Барси став зовсім не Антуан Грізманн, а 16-річний вихованець Ла Масії Ансу Фаті. Сенсаційний юнак врятував Вальверде від ганьби у Памплоні та розпочав погром Валенсії – гол+пас за стартові 7 хвилин матчу. У Дортмунді він може встановити черговий рекорд як наймолодший автор гола в історії Ліги чемпіонів.

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Борусія, яка у минулому сезоні припинила боротьбу за ЛЧ на стадії 1/8 фіналу, не зумівши пройти Тоттенхем, приймає Барселону після суперпереконливої перемоги над Байєром (4:0). Підопічні Люсьєна Фавра стартували у Бундеслізі з двох тріумфів поспіль, потім сенсаційно поступились Уніону, але вчасно покращили собі настрій у матчі з "фармацевтами". Дортмундці традиційно сильно виступають на домашній арені, провівши перед рідними уболівальниками 9 (!) голів у двох поєдинках національної першості.

Головна зброя "джмелів" Пако Алькасер забиває у кожному матчі зі старту сезону. Акурат перед зустріччю з колишніми одноклубниками іспанець досить неоднозначно висловився про своє минуле у каталонському гранді: "Я поважаю людей, які ставилися до мене добре, але дехто поводився зі мною просто жахливо". 5 м'ячів у чотирьох поєдинках – серйозний аргумент для гравців Барселони, щоб з повною відповідальністю поставитись до слів Пако. До речі, його нинішні партнери Марко Ройс і Джейдон Санчо також вимагають особливого нагляду. Обоє демонструєть пристойну форму: німець відзначився вже три рази, а британець – двічі. Літні новачки Торган Азар та Юліан Бранд також можуть створити проблеми будь-якій обороні, тим паче – каталонській, яка провалюється у кожній грі.

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Кадри

Травмовані: Шульц, Унбехаун – Умтіті, Дембеле

Під питанням: Піщек, Морей – Мессі

Орієнтовні склади

Борусія: Буркі, Ашраф, Аканджі, Хуммельс, Геррейру; Ділейні, Вітсель, Санчо, Ройс, Брандт, Алькасер

Барселона: тер Штеген; Семеду, Піке, Лангле, Альба, Артур, Бускетс, Де Йонг, Грізманн, Суарес, Перес

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Борусія демонструє хорошу форму на старті сезону і явно не виглядає аутсайдером протистояння з Барселоною. "Джмелі" завжди інтесивно атакують вдома, що може стати великою проблемою для команди Вальверде, яка не пропускає менше двох голів за матч. Проте, каталонці доволі багато забивають (в середньому три м'ячі за гру), а повернення Луїса Суареса та Лео Мессі суттєво збільшують наші шанси на футбольний спектакль у дебютному матчі цих команд в рамках Ліги чемпіонів.