Боруссия Дортмунд – Барселона: анонс матча Лиги чемпионов

Дортмундская Боруссия принимает Барселону в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Анонс игры читайте на "Футбол 24".

Боруссия Д – Барселона

17 сентября, 22:00, Дортмунд, Вестфаленштадион. Группа F, 1-й тур

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Лига чемпионов 2019/20 возвращается с большим хитом на Вестфаленштадион, где сойдутся поклонники красивого атакующего футбола. Барселона начинает очередной поход за трофеем после ужасной катастрофы на Энфилде, когда команда Эрнесто Вальверде находилась в шаге от финала, но позволила Ливерпулю организовать фантастический камбэк (0:4). Два года подряд каталонцы с треском покидают самый престижный еврокубок, который теперь асоциються у них с драмой и слезами. Не успели "блаугранас" оправиться от римского фиаско, как случилось ливерпульское.

В текущем сезоне Барса продолжает демонстрировать прежние симптомы болезни с нестабильным футболом. За стартовые пять туров Примеры чемпионы Испании умудрились дважды потерять очки на выезде, а Марк-Андре Тер Штеген уже 7 раз вынимал мяч из сетки собственных ворот. Фактически, гостевые поединки превратились в "ахиллесовую пяту" каталонского гранда с Эрнесто Вальверде на тренерском мостике. "Муравей", который чудом не потерял свою должность после Энфилда, получил, пожалуй, последний шанс, но старые проблемы никуда не делись. Даже феерическая победа над Валенсию перед вояжем в Германию оставляет очень много вопросов. Если бы "летучие мыши" реализовали все свои моменты до перерыва, то каталонцам пришлось бы серьезно попотеть ради трех очков.

Барселона разгромила Валенсию: звёздный час Фати и де Йонга, триумфальное возвращение Суареса, дырявая защита каталонцев

Правда, истинный уровень "кулес" после межсезонья было сложно оценивать из-за травм ведущих игроков атаки – Месси, Суареса и Дембеле. Аргентинский гений, который продолжает преследовать Криштиану Роналду в списке лучших снайперов ЛЧ за всю историю (112:126), не сыграл еще ни минуты с начала сезона, уругваец только вернулся, оформив дубль в ворота Валенсии, а француз продолжает восстанавливаться.

Лео перед матчем против Боруссии тренировался в общей группе, но окончательного решения относительно его участия до сих пор не принято. При отсутствии звезд первой величины неожиданным лидером Барсы стал вовсе не Гризманн, а 16-летний воспитанник Ла Масии Ансуи Фати. Сенсационный юноша спас Вальверде от позора в Памплоне и начал погром Валенсии – гол+пас за стартовые 7 минут матча. В Дортмунде он может установить очередной рекорд как самый молодой автор гола в истории Лиги чемпионов.

Відмовив Реалу та вже став рекордсменом Барселони: історія Ансу Фаті – наступника Мессі на Камп Ноу

Боруссия, которая в прошлом сезоне прекратила борьбу за ЛЧ на стадии 1/8 финала, не сумев пройти Тоттенхэм, принимает Барселону после убедительной победы над Байером (4:0). Подопечные Люсьена Фавра стартовали в Бундеслиге из двух триумфов подряд, затем сенсационно уступили Униону, но вовремя улучшили себе настроение в матче с "фармацевтами". Дортмундцы традиционно сильно выступают на домашней арене, проведя перед родными болельщиками 9 (!) голов в двух поединках национального первенства.

Главное оружие "шмелей" Пако Алькасер забивает в каждом матче со старта сезона. Аккурат перед встречей с бывшими одноклубниками испанец довольно неоднозначно высказался о своем прошлом в каталонском гранде: "Я уважаю людей, которые относились ко мне хорошо, но некоторые обращался со мной просто ужасно". 5 мячей в четырех поединках – серьезный аргумент для игроков Барселоны, чтобы с полной ответственностью отнестись к словам Пако. К слову, его нынешние партнеры Марко Ройс и Джейдон Санчо также требуют особого внимания. Оба демонструеть приличную форму: немец отличился уже три раза, а британец – дважды. Летние новички Торган Азар и Юлиан Бранд также могут создать проблемы любой обороне, тем более – каталонской, которая проваливается в каждой игре.

Найкращий захисник ліги та дешеві зірки конкурентів – Борусія Д зразково витратила 100 млн і стала фаворитом Бундесліги

Кадры

Травмированные: Шульц, Унбехаун – Умтити, Дембеле

Под вопросом: Пищек, Морей – Месси

Ориентировочные составы

Боруссия: Бурки, Ашраф, Аканджи, Хуммельс, Геррейро, Дилейни, Витсель, Санчо, Ройс, Брандт, Алькасер

Барселона: тер Штеген; Семеду, Пике, Лангле, Альба, Артур, Бускетс, Де Йонг, Гризманн, Суарес, Перес

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Боруссия демонстрирует хорошую форму на старте сезона и явно не выглядит аутсайдером противостояния с Барселоной. "Шмели" всегда интесивно атакуют дома, что может стать большой проблемой для команды Вальверде, которая не пропускает меньше двух голов за матч. Однако, каталонцы довольно много забивают (в среднем три мяча за игру), а возвращение Луиса Суареса и Лео Месси существенно увеличивают наши шансы на футбольный спектакль в дебютном матче этих команд в рамках Лиги чемпионов.