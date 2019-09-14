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ШАХТАР - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НОРВІЧ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Дубль Ройса у відеоогляді матчу Борусія Д – Байєр – 4:0

20:00 38 Читать на русском
Дубль Ройса у відеоогляді матчу Борусія Д – Байєр – 4:0
Борусія Д – Байєр / Фото ФК Борусія Д

Дортмундська Борусія не помітила Байєр в рамках 4-го туру Бундесліги.

Господарі розпочали свій погром вже на 28-й хвилині завдяки голу Пако.

Борусія Д розгромила Байєр, Уніон Берлін поступився Вердеру, Аугсбург переміг Айнтрахт: 4-й тур Бундесліги, матчі суботи

Після перерви настав зоряний час ветерана дортмундців Марко Ройса, який забив по голу на початку другого тайму і наприкінці. Ще один м'яч записав собі в актив Геррейеро.

Перемога вивела Борусію Д на другу сходинку турнірної таблиці. Байєр – 6-й.

Коноплянка провалив шлях до Барселони, але в Шахтарі має шанс частково реабілітуватися

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Шахтар – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ
16:55
2905
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Німеччина
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