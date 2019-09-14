Дубль Ройса у відеоогляді матчу Борусія Д – Байєр – 4:0

Дортмундська Борусія не помітила Байєр в рамках 4-го туру Бундесліги.

Господарі розпочали свій погром вже на 28-й хвилині завдяки голу Пако.

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Після перерви настав зоряний час ветерана дортмундців Марко Ройса, який забив по голу на початку другого тайму і наприкінці. Ще один м'яч записав собі в актив Геррейеро.

Перемога вивела Борусію Д на другу сходинку турнірної таблиці. Байєр – 6-й.

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