Дубль Ройса у відеоогляді матчу Борусія Д – Байєр – 4:0

Англія — 19:22 775
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Норвіч – Манчестер Сіті: Зінченко вийшов у старті – онлайн трансляція матчу
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Карпати у вольовому стилі обіграли Ворсклу в дебютному матчі СанжараУкраїна — 18:57 1785
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Шахтар дотиснув Зорю в шаленому матчі УПЛ – Коноплянка віддав переможний асист, 7 голів, травма ТайсонаУкраїна — 18:53 7582
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Коноплянка провалив шлях до Барселони, але в Шахтарі має шанс частково реабілітуватисяНімеччина — 14:21 2203
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Гасперіні не поспішає святкувати вихід з групи Ліги чемпіонів – тренер Аталанти відзначив рівень Шахтаря та Динамо ЗЛіга чемпіонів — 12:38 612