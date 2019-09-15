Барселона – Валенсія – 5:2 – відео голів та огляд матчу

Барселона знищила Валенсію в рамках 4-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Валенсія.

Вундеркінд Барси Ансу Фаті вже на 2-й хвилині святкував взяття воріт. Через кілька миттєвостей 16-річний форвард асистував Френкі де Йонгу. До перерви гості зуміли відквитати один м'яч.

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Другий тайм перетворився на бенефіс Луїса Суареса, уругваєць відзначився двома красивими голами. Ще по голу у свій доробок записали Жерер Піке і форвард Валенсії Максиміліано Гомес.

Барселона піднялась на 4-ту сходинку турнірної таблиці. Валенсія – 14-та.

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