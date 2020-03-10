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Борусія Д змушена провести найпринциповіше дербі Бундесліги без підтримки вболівальників

14:25 232 Читать на русском
Борусія Д змушена провести найпринциповіше дербі Бундесліги без підтримки вболівальників
Борусія Д – Шальке / Твіттер "джмелів"

Матч 26 туру Бундесліги між Борусією Д та Шальке став черговою "жертвою" коронавірусу.

 

Найпринциповіше дербі Німеччини відбудеться при порожніх трибунах, інформує Kicker.

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Міська рада Дортмунда ухвалила таке рішення з ціллю уникнути масового скупчення людей, яке стало вкрай небажаним в умовах поширення коронавірусу Європою. Без підтримки фанатів доведеться грати не лише Борусії Д та Шальке, а й Борусії М та Кельну, які посеред тижня зустрінуться в рамках 21 туру Бундесліги. Наразі невідомо, чи розглядається варіант з тимчасовою зупинкою чемпіонату.

Нагадаємо, дортмундська Борусія гратиме без глядачів на стадіоні не лише у Бундеслізі. Вже завтра (11 березня) "джмелі" протистоятимуть ПСЖ в матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів, і ця зустріч також стане "мовчазною".

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Теги
коронавірус Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Шальке Шальке Німеччина Борусія Дортмунд - Шальке
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