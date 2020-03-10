Боруссия Д вынуждена провести самое принципиальное дерби Бундеслиги без поддержки болельщиков

Матч 26 тура Бундеслиги между Боруссией Д и Шальке стал очередной "жертвой" коронавируса.

Самое принципиальное дерби Германии состоится при пустых трибунах, сообщает Kicker.

УЕФА рассматривает вариант с остановкой Лиги чемпионов и Лиги Европы, – СМИ

Городской совет Дортмунда принял такое решение с целью избежать массового скопления людей, которое стало крайне нежелательным в условиях распространения коронавируса по Европе. Без поддержки фанатов придется играть не только Боруссии Д и Шальке, но и Боруссии М и Кельну, которые посреди недели встретятся в рамках 21 тура Бундеслиги. Пока неизвестно, рассматривается ли вариант с временной остановкой чемпионата.

Напомним, дортмундская Боруссия будет играть без зрителей на стадионе не только в Бундеслиге. Уже завтра (11 марта) "шмели" будут противостоять ПСЖ в матче 1/8 Лиги чемпионов, и эта встреча также станет "молчаливой".

Ліверпуль за 2 кроки від титулу, провал Реала, дивне Дербі Італії та "Едерсоне, де ти гуляв" – огляд вікенду