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Боруссия Д вынуждена провести самое принципиальное дерби Бундеслиги без поддержки болельщиков

14:25 33 Читати українською
Боруссия Д вынуждена провести самое принципиальное дерби Бундеслиги без поддержки болельщиков
Боруссия Д – Шальке / Твиттер "шмелей"

Матч 26 тура Бундеслиги между Боруссией Д и Шальке стал очередной "жертвой" коронавируса.

 

Самое принципиальное дерби Германии состоится при пустых трибунах, сообщает Kicker.

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Городской совет Дортмунда принял такое решение с целью избежать массового скопления людей, которое стало крайне нежелательным в условиях распространения коронавируса по Европе. Без поддержки фанатов придется играть не только Боруссии Д и Шальке, но и Боруссии М и Кельну, которые посреди недели встретятся в рамках 21 тура Бундеслиги. Пока неизвестно, рассматривается ли вариант с временной остановкой чемпионата.

Напомним, дортмундская Боруссия будет играть без зрителей на стадионе не только в Бундеслиге. Уже завтра (11 марта) "шмели" будут противостоять ПСЖ в матче 1/8 Лиги чемпионов, и эта встреча также станет "молчаливой".

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коронавирус Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Шальке Шальке Германия Боруссия Дортмунд - Шальке
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