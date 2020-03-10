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УЄФА розглядає варіант із зупинкою Ліги чемпіонів та Ліги Європи, – ЗМІ

13:05 2253 Читать на русском
УЄФА розглядає варіант із зупинкою Ліги чемпіонів та Ліги Європи, – ЗМІ
Фанат на матчі Наполі – Барселона / Фото з відкритих джерел

Поширення коронавірусу Європою змушує УЄФА готуватися до найгірших сценаріїв.

Футбольний союз розглядає варіант із зупинкою поточних розіграшів Ліги Європи та Ліги чемпіонів після 1/8 фіналу, інформує Radio Catalunya.

Інтер офіційно відмовився від виступів у Юнацькій лізі УЄФА через загрозу коронавірусу

Поки клуби обмежувалися проведенням матчів при порожніх трибунах, але масове поширення коронавірусу може змусити вжити більш радикальних заходів. УЄФА може піти шляхом Серії А, якій довелося зупинити чемпіонат на невизначений термін.

Нагадаємо, вже цього тижня відбудуться матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів та перші поєдинки 1/8 Ліги Європи, серед яких і Вольфсбург – Шахтар.

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Теги
Ліга чемпіонів коронавірус УЄФА Ліга Європи
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