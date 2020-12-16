Швейцарский специалист и Боруссия окончательно решили все вопросы об отставке тренера. Фавр получил от клуба компенсацию в размере 1 млн евро, сообщает Sport Bild.

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Напомним, увольнение состоялось после разгромного поражения клуба в 11-м туре Бундеслиги в матче против Штутгарта (1:5). Также прекратили сотрудничество и с его ассистентом Манфредом Штефесом. До конца сезона командой будет руководить помощник швейцарца Эдин Терзич.

Заметим, Боруссия Д идет пятой в чемпионате Германии, отставая от лидеров – Баварии и Лейпцига – на 5 зачетных пунктов. Команда вышла с первого места в группе в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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