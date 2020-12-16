Боруссия Д выплатила Фавру солидную сумму за расторжение контракта
Бывший наставник дортмундской Боруссии Люсьен Фавр получил компенсацию за увольнение с должности.
Швейцарский специалист и Боруссия окончательно решили все вопросы об отставке тренера. Фавр получил от клуба компенсацию в размере 1 млн евро, сообщает Sport Bild.
Боруссия М уверена, что Розе не переедет в Дортмунд летом
Напомним, увольнение состоялось после разгромного поражения клуба в 11-м туре Бундеслиги в матче против Штутгарта (1:5). Также прекратили сотрудничество и с его ассистентом Манфредом Штефесом. До конца сезона командой будет руководить помощник швейцарца Эдин Терзич.
Заметим, Боруссия Д идет пятой в чемпионате Германии, отставая от лидеров – Баварии и Лейпцига – на 5 зачетных пунктов. Команда вышла с первого места в группе в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Провальне дербі Манчестера, дебютний гол Маліновського, фатальне для Фавра фіаско Борусії Д – огляд вікенду