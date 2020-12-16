Спортивний директор Боруссії Менхенгладбах Макс Еберль відреагував на інформацію про те, що наставник Марко Розе влітку очолить конкурентів з Дортмунда.

"Ми дуже задоволені Марко і сподіваємося, що він залишиться. У нас хороші відносини, я не переживаю щодо цього. Час покаже, як все складеться.

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Ми, як клуб, багато чого можемо йому запропонувати. І Марко тут дуже щасливий. У нього чинний контракт, і 99 відсотків, що він продовжить роботу з командою і по завершенні нинішнього сезону", – цитує спортивного директора Борусії М Kicker.

Нагадаємо, Борусія Д нещодавно звільнила Люсьєна Фавра. До кінця сезону командою керуватиме помічник швейцарця Едін Терзіч, а от Марко Розе, за інформацією журналіста Ді Марціо, мав би очолити "джмелів" влітку.

Борусія Д з новим тренером перемогла Вердер, Борусія М врятувала нічию з Айнтрахтом у перестрілці з шістьма голами