Борусія Д у феєричному поєдинку втратила перемогу над РБ Лейпциг – парад класних швидких атак і жахливих фейлів

Дортмундська Борусія розписала результативну нічию з РБ Лейпциг (3:3) у центральному матчі 16 туру Бундесліги. Огляд зустрічі читайте на "Футбол 24".

РБ Лейпциг підходив до матчу лідером Бундесліги після потужної 6-матчевої переможної серії. Підопічні Юліана Нагельсманна розносили середняків, відвантажуючи їм по 3-4 голи. Борусія вийшла з осінньої кризи завдяки цікавим рішенням Люсьєна Фавра. Після переходу на схему 3-4-3 "джмелі" виграли 4 матчі в усіх турнірах із загальним рахунком 13:2. Очний поєдинок мав стати серйозною перевіркою для обох команд.

Суперники активно розпочали матч, але запал швидко згас і пішла позиційна гра з почерговим володінням. Борусія кожне перехоплення намагалася перетворювати в реактивну атаку, однак до логічного завершення справу не доводила. До 20 хвилини команди на двох завдали лише 3 удари – всі у виконанні Хуммельса після кутових. В одному з таких епізодів Гулачі довелося витягувати м'яч з-під поперечини.

Найпомітнішим на полі був Хакімі – правий латераль Дортмунда, якому значно комфортніше в новій схемі, непогано розганяв контрвипади на своєму фланзі. У черговій перспективній ситуації Ашраф вирішив не прострілювати, а пробити у ближній кут. Гулачі прочитав задум марокканця, а через хвилину виграв дуель у Санчо, не дозволивши тому реалізувати вихід сам на сам.

Оборона Лейпцига багато помилялася, голкіпер їх рятував, однак за іронією саме угорський страж воріт "привіз" гол. Вайгль вистрелив по воротах з кута штрафного майданчика, а м'яч перелетів Гулачі, який намагався парирувати в падінні. Чи воротар не бачив м'яча, чи сфера незручно підстрибнула перед ним – Борусія відкрила рахунок.

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Варто сказати цілком заслужено – до того часу в гостей був лише один дотик до м'яча в чужому штрафному. Після пропущеного гола Лейпциг побіг відігруватися. Осмислених атак у "биків" не було, але дортмундська оборона почала нервувати. Поульсену дозволили вільно пробити з опорної зони – в сантиметрах над "дев'яткою".

Але ж Борусія все одно гостріше відповідала. Класні швидкі випади, розіграші в один дотик, перевантаження зон, постійний обмін позиціями між 4-5 футболістами. Господарі ще до перерви закріпили перевагу, розвинувши наступ лівим півфлангом. Перший темп атаки РБ відбив, а от з другим не впорався. Санчо знайшов пасом Брандта, той ефектно розвернувся та пробив повз Гулачі – 2:0.

Julian Brandt’s first half vs. RB Leipzig by numbers:



94% pass accuracy

5 successful take-ons

4 ball recoveries

3 tackles won

2 chances created

1 big chance created

1 goal



Involved in everything. pic.twitter.com/SvnxC5VsVc — Statman Dave (@StatmanDave) December 17, 2019

У компенсований до першого тайму час Лейпциг міг відіграти один гол, проте голкіпер Борусії був проти. Бюркі спершу зреагував на удар головою впритул від Поульсена, а потім витягнув з-під поперечини м'яч після кутового – Вернер виграв боротьбу на ближній стійці та пробив за хитрою траєкторією.

Бюркі відразу по перерві взяв приклад з Гулачі та нівелював свої подвиги фейлом. Швейцарський голкіпер вийшов у центр поля на перехоплення та скинув головою у вільну зону. Вернер підхопив м'яч і послав його у порожні ворота. А через 5 хвилин Тімо отримав ще один подарунок і зрівнявся з Лєвандовскі в списку бомбардирів Бундесліги.

Вже від іншого героя першого тайму – Брандта, який в простій ситуації відпасував назад прямо в ноги ворожому форварду. Юліан фантастично розкрився на позиції "вісімки" в попередніх матчах, але в цьому епізоді став антигероєм. Так легко Борусія розгубила все, що нажила в першому таймі.

Вихід на заміну Нкунку додав атакам Лейпцига різкості та гостроти. Удар Забітцера заблокували, небезпечний кутовий на лінії зупинив Бюркі, гол Хальстенберга арбітр скасував через офсайд... РБ почав легко розрізати редути "джмелів" і створювати моменти. Борусії знадобилося 15 хвилин, щоб оговтатися.

Господарі повернули свої шикарні контратаки та знову почали забивати. Відібрали в центрі поля м'яч у Демме, після чого Ашраф, Ройс і Санчо в п'ять дотиків загнали снаряд у сітку. Ефектно та ефективно – 3:2. Хакімі та Санчо незабаром справа побудували ще один цікавий випад, але не реалізували його. Ройс вистрілив у дальній кут – трішки неточно. Капітан Борусії претендував на пенальті, але суддя не вгледів порушення від Упомекано.

Підопічні Люсьєна Фавра нібито заспокоїли гру та спокійно оборонялися, але потім знову почали виникати провали. Лейпциг ними скористався: Упомекано вирізав чудову діагональ з власної половини на правий фланг, де Бюркі завадив пробити Мукієле, проте Шик, який з'явився з лави запасних, розстріляв ворота – 3:3.

До фінального свистка більше шансів на гол мала Борусія. РБ Лейпциг нервово вистояв нічию, набрав 34 очки та залишився лідером Бундесліги. Дортмунд з 30 балами впритул наблизився до другої сходинки.

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