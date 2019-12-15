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Санчо – перший гравець сезону, який оформив 10 голів і 10 асистів

09:55 286 Читать на русском
Санчо – перший гравець сезону, який оформив 10 голів і 10 асистів
Джейдон Санчо

Вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо продовжує вражати ефективністю.

У суботу Борусія розгромила Майнц в рамках 15 туру Бундесліги, а Санчо забив гол і віддав результативну передачу. Таким чином молодий англієць першим у цьому сезоні оформив 10+10 за системою гол+пас у всіх турнірах (8+8 у чемпіонаті та 2+2 у ЛЧ).

Феєрична перемога "джмелів" у відеоогляді матчу Майнц – Борусія Д – 0:4

Джейдон відзначився результативною дією у шостому матчі поспіль за Борусію. Виховні заходи Дортмунда принесли користь – чутки про пригніченого Санчо зникають. "Джмелі" не мають наміру продавати вінгера взимку.

Щоправда, відбитися від пропозицій Борусії буде важко. Манчестерські клуби посилено працюють над придбанням Джейдона. Якщо він продовжить у Німеччині в тому ж дусі до літа – принесе BVB під 100 мільйонів євро.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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