Санчо – перший гравець сезону, який оформив 10 голів і 10 асистів

Вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо продовжує вражати ефективністю.

У суботу Борусія розгромила Майнц в рамках 15 туру Бундесліги, а Санчо забив гол і віддав результативну передачу. Таким чином молодий англієць першим у цьому сезоні оформив 10+10 за системою гол+пас у всіх турнірах (8+8 у чемпіонаті та 2+2 у ЛЧ).

Феєрична перемога "джмелів" у відеоогляді матчу Майнц – Борусія Д – 0:4

Джейдон відзначився результативною дією у шостому матчі поспіль за Борусію. Виховні заходи Дортмунда принесли користь – чутки про пригніченого Санчо зникають. "Джмелі" не мають наміру продавати вінгера взимку.

Щоправда, відбитися від пропозицій Борусії буде важко. Манчестерські клуби посилено працюють над придбанням Джейдона. Якщо він продовжить у Німеччині в тому ж дусі до літа – принесе BVB під 100 мільйонів євро.