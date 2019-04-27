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Борусія Д – Шальке – 2:4 – відео голів та огляд матчу

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Борусія Д – Шальке – 2:4 – відео голів та огляд матчу
Борусія Д – Шальке – 3:0 – відео голів та огляд матчу

В матчі 31-го туру Бундесліги Борусія Д на виїзді поступилася Шальке в дербі. Дивіться відео голів та огляд матчу Борусія Д – Шальке.

14’ Маріо Гьотце
60’ Марко Ройс
66’ Маріус Вольф
84’ Аксель Вітсель
 
Даніель Каліджурі 18’
Саліф Сане 28’
Даніель Каліджурі 62’
Брель Емболо 86’
14’ Маріо Гьотце
18’ Даніель Каліджурі
28’ Саліф Сане
60’ Марко Ройс
62’ Даніель Каліджурі
66’ Маріус Вольф
84’ Аксель Вітсель
86’ Брель Емболо

Шальке Коноплянки завдав поразки Борусії Д у Рурському дербі. "Джмелі" першими відкрили рахунок у звітній зустрічі. Відзначився Гьотце після класного асисту Санчо.

"Кнаппен" відповіли вже за 4 хвилини – Каліджурі реалізував одинадцятиметровий удар, а на 28-й хвилині Шальке вийшов вперед зусиллями Саліфа Сане.

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По перерві команди не зупинилися і продовжували забивати. Спершу Ройс отримав пряму червону картку за грубий фол проти Сердара, а вже на 62-й хвилині Каліджурі оформив дубль. Через 4 хвилини після цього Борусія Д зилишилася вдевятьох: червону картку отримав Вольф.

На 84-й хвилині Вітсель подарував примарну надію на нічию, але через кілька хвилин Шальке відновив комфортну перевагу. Відзначився Емболо, який і встановив остаточний рахунок у зустрічі.

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