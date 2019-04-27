Борусія Д – Шальке – 2:4 – відео голів та огляд матчу

В матчі 31-го туру Бундесліги Борусія Д на виїзді поступилася Шальке в дербі. Дивіться відео голів та огляд матчу Борусія Д – Шальке.

Шальке Коноплянки завдав поразки Борусії Д у Рурському дербі. "Джмелі" першими відкрили рахунок у звітній зустрічі. Відзначився Гьотце після класного асисту Санчо.

"Кнаппен" відповіли вже за 4 хвилини – Каліджурі реалізував одинадцятиметровий удар, а на 28-й хвилині Шальке вийшов вперед зусиллями Саліфа Сане.

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По перерві команди не зупинилися і продовжували забивати. Спершу Ройс отримав пряму червону картку за грубий фол проти Сердара, а вже на 62-й хвилині Каліджурі оформив дубль. Через 4 хвилини після цього Борусія Д зилишилася вдевятьох: червону картку отримав Вольф.

На 84-й хвилині Вітсель подарував примарну надію на нічию, але через кілька хвилин Шальке відновив комфортну перевагу. Відзначився Емболо, який і встановив остаточний рахунок у зустрічі.

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