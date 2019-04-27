Санчо повторив досягнення Лемпарда

Форвард Борусії Д Джейдон Санчо віддав вже 14 асистів у поточному сезоні Бундесліги.

18-річний англієць у матчі Борусії Д та Шальке віддав гольову передачу на Маріо Гьотце, який відкрив рахунок у звітній зустрічі.

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Таким чином, асист Санчо став для нього 14-м у поточному сезоні чемпіонату Німеччини. Джейдон став першим англійцем з 2010-го року, що виступає у топ-5 чемпіонатах, який зміг віддати таку кількість гольових передач.

Раніше аналогічний показник підкорився Френку Лемпарду. У сезоні 2009/10 нинішній наставник Дербі віддав 14 асистів у футболці Челсі.

Зазначимо, що асист Санчо не допоміг Борусії Д уникнути поразки від Шальке.

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