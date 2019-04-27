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Санчо повторив досягнення Лемпарда

18:36 310 Читать на русском
Санчо повторив досягнення Лемпарда
Джейдон Санчо / Борусія Д

Форвард Борусії Д Джейдон Санчо віддав вже 14 асистів у поточному сезоні Бундесліги.

14’ Маріо Гьотце
60’ Марко Ройс
66’ Маріус Вольф
84’ Аксель Вітсель
 
Даніель Каліджурі 18’
Саліф Сане 28’
Даніель Каліджурі 62’
Брель Емболо 86’
14’ Маріо Гьотце
18’ Даніель Каліджурі
28’ Саліф Сане
60’ Марко Ройс
62’ Даніель Каліджурі
66’ Маріус Вольф
84’ Аксель Вітсель
86’ Брель Емболо

18-річний англієць у матчі Борусії Д та Шальке віддав гольову передачу на Маріо Гьотце, який відкрив рахунок у звітній зустрічі.

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Таким чином, асист Санчо став для нього 14-м у поточному сезоні чемпіонату Німеччини. Джейдон став першим англійцем з 2010-го року, що виступає у топ-5 чемпіонатах, який зміг віддати таку кількість гольових передач.

Раніше аналогічний показник підкорився Френку Лемпарду. У сезоні 2009/10 нинішній наставник Дербі віддав 14 асистів у футболці Челсі.

Зазначимо, що асист Санчо не допоміг Борусії Д уникнути поразки від Шальке.

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Теги
Френк Лемпард Френк Лемпард Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Джейдон Санчо Джейдон Санчо Борусія Дортмунд - Шальке
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