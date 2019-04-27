Борусія Д сенсаційно програє Шальке в дербі – чемпіонство віддаляється попри красивий голасо

Борусія Дортмунд приймає Шальке Коноплянки у 31-му турі чемпіонату Німеччини 2018/19. Рахунок і огляд матчу, який називають Рурським дербі, читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Борусія Д – Шальке на "Футбол 24", стартував о 16:30. Дортмунд зі всіх сил намагається завоювати перше золото зі сезону 2011/12. Утім після розгромної поразки в очній зустрічі команда Фавра відстає від Баварії на 1 бал у чемпіонських перегонах. Зараз Борусія знову стоїть на стежці перемог і спробує продовжити свою серію до 3-х матчів.

Чого не скажеш про жахливий Шальке. Команда Євгена Коноплянки, який травмувався і ризикує пропустити весь кінець сезону, вимучила перемогу над останньою командою Бундесліги, після чого набрала аж 1 пункт у 3-х матчах, а при Стевенсі виграла лише раз за 6 матчів. Добре, що конкуренти в боротьбі за виживання – ще гірші. Тож фактично Шальке ризикує лише опуститись до перехідних матчів з третьою командою другої Бундесліги, адже Штутгарт відстає на 6 очок і ще має реальні шанси наздогнати Гельзенкірхен.

Шальке не має гідних пропозицій щодо трансферу Коноплянки

Борусія реалізувала свій перший же момент. Санчо з місця класно подав, мов рукою, а Гьотце не менш ефектно замкнув. Шальке отримав подарунок у відповідь на 17-й хвилині. VAR допоміг Цваєру призначити пенальті за гру рукою Вайгля. Калігурі впевнено реалізував 11-метровий, незважаючи на шалений гул трибун. Ось так Дортмунд, володіючи м'ячем понад 80% часу, примудрився пропустити фактично з нічого. Сане виграв верхову боротьбу після подачі корнера від Калігурі, і Шальке взагалі сенсаційно повів. Ось вам суперефективність команди Коноплянки: в перші 45 хвилин гри 2:1 за голами і влучними ударами при лише 18% контролю м'яча.

Que golazo del Dortmund pic.twitter.com/0lldZJPzVo — Azul azul (@tito0319) 27 квітня 2019 р.

Ройс вирішив взяти гру на себе і в стилі Санчо розкидав усіх фінтами на фланзі – на виході лише кутовий. Дивовижні обрізки на своїй половині і в центрі поля Шальке вдавалось компенсувати завдяки шаленій самовідданості захисників і відсутності швидкості думки суперника. А наприкінці першого тайму Настасіч виграв верхову боротьбу і міг повторювати гол Сане, хоча це було б вже занадто. Нюбель провально після чергового стандарту вийшов з воріт, але дортмундці вкотре не скористались нагодою.