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Борусія Д розробила оригінальну форму з молодіжним принтом

11:50 208 Читать на русском
Борусія Д розробила оригінальну форму з молодіжним принтом
Рафаел Геррейро / Фото Борусія Д

В мережу потрапили фото нового екіпірування дортмундської Борусії.

Спільно з Puma дортмундська Борусія розробила революційну виїзну форму.

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Екіпірування виконане у темному відтінку з діагональною жовтою лінією. Одну сторону футболки прикрашає кількадесят принтів різними шрифтами з емблемою клубу.

Нагадаємо, після 27-ми турів Бундесліги "джмелі" розташувались на другій сходинці, поступаючись Баварії на 4 очки.

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Теги
Німеччина Футбольна форма Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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