Боруссия Д разработала оригинальную форму с молодежным принтом

В сеть попали фото новой экипировки дортмундской Боруссии.

Вместе с Puma дортмундская Боруссия разработала революционную выездную форму.

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Экипировка выполнена в темном оттенке с диагональной желтой линией. Одну сторону футболки украшает несколько принтов различными шрифтами с эмблемой клуба.

Напомним, после 27-ми туров Бундеслиги "шмели" расположились на второй строчке, уступая Баварии на 4 очка.

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