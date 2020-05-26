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Боруссия Д разработала оригинальную форму с молодежным принтом

11:54 32 Читати українською
Боруссия Д разработала оригинальную форму с молодежным принтом
Рафаэл Геррейро / Фото Боруссия Д

В сеть попали фото новой экипировки дортмундской Боруссии.

Вместе с Puma дортмундская Боруссия разработала революционную выездную форму.

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Экипировка выполнена в темном оттенке с диагональной желтой линией. Одну сторону футболки украшает несколько принтов различными шрифтами с эмблемой клуба.

Напомним, после 27-ми туров Бундеслиги "шмели" расположились на второй строчке, уступая Баварии на 4 очка.

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Теги
Германия Футбольная форма Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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