toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
АРТЕМ МІЛЕВСЬКИЙ ШАХТАР - РУХ УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Борусія Д – Баварія: мюнхенці зазнали втрати, лідери дортмундців готові зіграти

17:17 64 Читать на русском
Борусія Д – Баварія: мюнхенці зазнали втрати, лідери дортмундців готові зіграти
Матс Хуммельс / ФК Борусія Д

Стали відомі останні кадрові новини з таборів Борусії Д та Баварії, які 26 травня зіграють Der Klassiker у рамках 28 туру Бундесліги.

 

Наставник Борусії Д може розраховувати на Матса Хуммельса та Акселя Вітселя. Обоє займалися у загальній групі на сьогоднішньому тренуванні та, найімовірніше, будуть готові вийти на поле у завтрашній грі, інформує офіційний Twitter дортмундського клубу.

Ройс не допоможе Борусії Д в Der Klassiker і ризикує пропустити решту сезону

Натомість Тьягу Алькантара точно не допоможе Баварії через пошкодження, адже навіть не тренується у загальній групі. На всіх інших футболістів Ханс-Дітер Флік може розраховувати, інформує офіційний Twitter Баварії.

Матч Борусія Д – Баварія стартує 26 травня о 19:30 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри, яка стане чи не визначальною у битві за чемпіонство. За 7 турів до фінішу Бундесліги Баварія випереджає Борусію на 4 очки.

Бундесліга, онлайн ігрового дня: Баварія влаштувала голепад, Дортмунд склав важкий іспит, Байєр виграв битву за 3 місце

blog_ava
"У тренера зарплата 4 мільйони євро, а він брав відкати по 100 тисяч": Поворознюк знищив екс-наставника Дніпра
09:44
9527
Теги
Борусія Дортмунд - Баварія Баварія Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Матс Хуммельс Матс Хуммельс Тьягу Алькантара Тьягу Алькантара Аксель Вітсель Аксель Вітсель
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
3
год
:
48
хв
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Фрайбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук