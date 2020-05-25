Борусія Д – Баварія: мюнхенці зазнали втрати, лідери дортмундців готові зіграти

Стали відомі останні кадрові новини з таборів Борусії Д та Баварії, які 26 травня зіграють Der Klassiker у рамках 28 туру Бундесліги.

Наставник Борусії Д може розраховувати на Матса Хуммельса та Акселя Вітселя. Обоє займалися у загальній групі на сьогоднішньому тренуванні та, найімовірніше, будуть готові вийти на поле у завтрашній грі, інформує офіційний Twitter дортмундського клубу.

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Натомість Тьягу Алькантара точно не допоможе Баварії через пошкодження, адже навіть не тренується у загальній групі. На всіх інших футболістів Ханс-Дітер Флік може розраховувати, інформує офіційний Twitter Баварії.

Матч Борусія Д – Баварія стартує 26 травня о 19:30 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри, яка стане чи не визначальною у битві за чемпіонство. За 7 турів до фінішу Бундесліги Баварія випереджає Борусію на 4 очки.

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