У неділю у 22-му турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 22-й тур

Бохум – Баварія – 4:2

Голи: Антві-Аджей, 14, Локадія, 37 (пен.), Гамбоа, 40, Хольтман, 44 – Лєвандовскі, 9, 75

Айнтрахт – Вольфсбург – 0:2

Голи: Крузе, 28 (пен.), Люкебакіо, 93

Борусія М – Аугсбург – 3:2

Голи: Коне, 31, Хофман, 46, Бенсебаїні, 67 – Яго, 55, Фіннбогасон, 90+3

Гройтер Фюрт – Герта – 2:1

Голи: Хргота, 1, 71 (пен.) – Гехтер, 82

Фрайбург – Майнц – 1:1

Голи: Петерсен, 69 – Хак, 31

Байєр – Штутгарт – початок зустрічі о 19:30

РБ Лейпциг впевнено переміг Кельн, піднявшись у зону Ліги чемпіонів

Баварія у виїзному матчі з Бохумом вийшла вперед вже на 9-й хвилині зусиллями Лєвандовскі. Здавалось, для мюнхенців цей поєдинок стане легкою прогулянкою, однак на перерву підопічні Нагельсманна пішли, поступаючись 1:4. В середині другого тайму Роберт оформив дубль, але на більше "Ротен" не вистачило. Сенсаційна перемога Бохума і четверта поразка Баварії в сезоні.

Айнтрахт на власному полі поступився Вольфсбургу. Крузе в середині тайму з пенальті вивів "вовків" вперед, а вже у доданий до матчу час Люкебакіо поставив крапку у зустрічі.

Аугсбургу лише трохи не вистачило, аби врятуватись з менхенгладбаською Борусією. Забивши на екваторі першого тайму, "музиканти" одразу по перерві рахунок подвоїли, однак Яго влучним ударом вніс сумніви щодо переможця. Бенсебаїні згодом знову збільшив перевагу господарі до двох голів, проте Фіннбогасон у доданий час скоротив рахунок до мінімуму. На жаль, фінальний свисток не дозволив "орлам" вирвати бодай нічию.

Герта стала лише третім клубом, з яким у поточному сезоні зумів впоратися Гройтер Фюрт. Допоміг швидкий гол, забитий вже на першій хвилині матчу. В середині другого тайму Хргота з пенальті оформив дубль і довести перемогу до логічного кінця було справою техніки. За вісім хвилин до завершення матчу Гехтер запалив надію у серцях берлінців, однак врятувати хоча б очко "Старій дамі" цього вечора не судилося.

У ще одному матчі Фрайбург розійшовся миром з Майнцом – 1:1.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ