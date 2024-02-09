Байєр зустрічається з Баварією в матчі 21 туру Бундесліги, який вплине на долю титулу. Який прогноз букмекерів, підкаже "Футбол 24".

Матч Байєр – Баварія відбудеться у суботу, 10 лютого, о 19:30 за Києвом. Дивитися гру можна на платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports Ukraine. Команди відірвалися від конкурентів на вершині Бундесліги. Леверкузен має два очки переваги над Мюнхеном перед очною зустріччю.

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Байєр – Баварія: прогноз букмекерів на матч

Авторитетна контора Bwin не виділяє явного фаворита поєдинку. Перемога Байєра оцінена коефіцієнтом 2.6, а на виграш Баварії дають 2.45. Нічия – 3.8.

Фахівці Bet365 солідарні з колегами, але більше вірять у Баварію. Успіх леверкузенців представлений коефіцієнтом 2.62, звитяга мюнхенців – 2.4, а нічия – 3.8.

Матч очікується дуже результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.46, а на відповідний тотал менше – за 2.55.

Байєр у цьому сезоні не зазнав жодної поразки, а от Баварія вже чотири рази в усіх турнірах йшла з поля переможеною. Матч першого кола на Альянц-Арені завершився результативною нічиєю (2:2).

Баварія незмінно втримує чемпіонський титул вже 11 років. Байєр ніколи не вигравав Бундеслігу, але п'ять разів приходив на фініш другим.