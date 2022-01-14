Программу 19-го тура чемпионата Германии открывал поединок на Вестфаленштадионе между дортмундской Боруссией и Фрайбургом. Встреча обещала быть интересной, ведь обе команды держались в зоне ЛЧ – причем "шмели" в первом круге проиграли подопечным Кристиана Штрайха. Конечно же, хозяева желали реванша.

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К сожалению, битвы не получилось. Боруссия доминировала в первом тайме, нанеся 11 ударов по воротам и позволив сопернику произвести всего 1 выстрел (перед перерывом, очень слабенький). Счёт был открыт уже на 14-й минуте вследствие подачи Брандта с углового, которую замкнул Менье. 1:0!

Ещё через 15 минут Тома оформил дубль – и снова после навеса Брандта из корнера. В компенсированное же время Холанд получил проникающую передачу от Беллингхема и легко переиграл голкипера, устроив разгром. 3:0! После этого все вопросы о победителе встречи были сняты.

Во втором тайма "шмели" расслабились настолько, что пропустили гол. На 61-й минуте Шаде запустил в штрафную Шалая, тот мощно выстрелил низом, а Кобель парировал – Демирович же оказался на добивании. Впрочем, на большее гостей не хватило. На 75-й минуте Холанд окончательно уничтожил интригу, реализовав ещё один выход один на один с Упхоффом. Точку же в противостоянии поставил Дауд, который на 86-й замкнул прострел Шульца – 5:1.

Таким образом, Боруссия набрала 40 очков. Дортмундцы остались на второй позиции и приблизились к Баварии на расстояние трёх зачётных баллов – впрочем, мюнхенцы проведут свой матч в субботу. Фрайбург с 30 пунктами держится четвёртым, но Байер, Кёльн и Унион в этом туре могут обойти подопечных Кристана Штрайха.

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