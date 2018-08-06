Борусія Д придбає Вітселя та платитиме йому 10 млн євро на рік

Дортмундська Борусія готова виплатити Тяньцзинь Цюаньцзянь клаусулу за Акселя Вітселя у розмірі 20 млн євро.

Півзахисник Тяньцзинь Цюаньцзянь Аксель Вітсель перейде у дортмундську Борусію, повідомляє Bild.

Клуби узгодили трансфер 29-річного хавбека. "Джмелі" заплатять за бельгійця прописані в його контракті відступні в розмірі 20 мільйонів євро.

Вже завтра гравець прибуде до Швейцарії і приєднається до своєї нової команди на зборі.

Контракт Вітселя з Борусією буде розрахований на 4 роки, його зарплата складе 10 мільйонів євро в рік.

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