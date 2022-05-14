Дортмундська Борусія вслід за більшістю європейських топ-клубів показала форму, в якій виступати наступного сезону.

"Джмелі" вирішили повернутись до часів, коли команда під керівництвом Клоппа доходила до фіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2012/13, представивши жовто-чорну форму.

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У твіттері Борусії Д опублікували ролик, в якому показали екіпірування на майбутній сезон. На футболці знову з'явились вертикальні жовті та чорні смуги.

Зазначимо, що дортмундці здобули право на участь у Лізі чемпіонів у сезоні 2022/23, посівши друге місце у Бундеслізі з 66 очками в активі.

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