Борусія Д презентувала нову форму – нагадування про фінал Ліги чемпіонів десятирічної давності
09:45 - Читать на русском
Дортмундська Борусія вслід за більшістю європейських топ-клубів показала форму, в якій виступати наступного сезону.
"Джмелі" вирішили повернутись до часів, коли команда під керівництвом Клоппа доходила до фіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2012/13, представивши жовто-чорну форму.
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У твіттері Борусії Д опублікували ролик, в якому показали екіпірування на майбутній сезон. На футболці знову з'явились вертикальні жовті та чорні смуги.
Зазначимо, що дортмундці здобули право на участь у Лізі чемпіонів у сезоні 2022/23, посівши друге місце у Бундеслізі з 66 очками в активі.
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