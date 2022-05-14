Дортмундская Боруссия вслед за большинством европейских топ-клубов показала форму, в которой выступать в следующем сезоне.

"Шмели" решили вернуться к временам, когда команда под руководством Клоппа доходила до финала Лиги чемпионов в сезоне 2012/13, представив желто-черную форму.

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В твиттере Борусии Д опубликовали ролик, в котором показали экипировку на предстоящий сезон. На футболке снова появились вертикальные желтые и черные полосы.

Дортмундцы получили право на участие в Лиге чемпионов в сезоне 2022/23, заняв второе место в Бундеслиге с 66 очками в активе.

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