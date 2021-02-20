У Дортмунді не налаштовані прощатись із Ерлінгом Холандом під час літнього трансферного вікна, повідомляє Sport1. Форварда теж все влаштовує, а єдиним його бажанням залишається участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.

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А от Джейдон Санчо може покинути Борусію. Клуб готовий розглядати варіанти, якщо запропонована суму складатиме близько 100 мільйонів євро. 20-річним вінгером минулого літа хотів підсилитись Манчестер Юнайтед. Не виключено, що "дияволи" повернуться до ідеї підписання англійця і по завершенні нинішньої кампанії. На Холанда, до слова, претендує Реал.

У поточному сезоні Ерлінг та Джейдон феєрять у Борусії Д. Норвежець у 24 матчах забив 25 голів та відзначився 7 асистами. Англійський талант до свого активу записав 9 м'ячів та 14 результативних передач у 28 поєдинках.

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