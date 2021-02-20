В Дортмунде не настроены прощаться с Эрлингом Холандом во время летнего трансферного окна, сообщает Sport1. Форварда тоже все устраивает, а единственным его желанием остается участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

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А вот Джейдон Санчо может покинуть Боруссию. Клуб готов рассматривать предложения, если предложенная сумму будет составлять около 100 млн евро. 20-летним вингером прошлым летом хотел усилиться Манчестер Юнайтед. Не исключено, что "дьяволы" вернутся к идее подписания англичанина и по завершении нынешней кампании. На Холанда, к слову, претендует Реал.

В текущем сезоне Эрлинг и Джейдон зажигают в Боруссии Д. Норвежец в 24 матчах забил 25 голов и отметился 7 ассистами. Английский талант в свой актив записал 9 мячей и 14 результативных передач в 28 поединках.

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