Борусія Д підписала 16-річного вінгера – довелось платити майже вдвічі більше, ніж трансферна вартість
Колектив із Дортмунда продовжує пошуки талантів. Новачком став Жульєн Дюранвіль.
16-річний вінгер юнацької збірної Бельгії змінив Андерлехт на Борусію, інформує прес-служба німецького клубу. У Дортмунді новачок гратиме під 16 номером.
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Дюранвіль підписав зі "джмелями" довготривалий контракт, термін якого не розголошується. Transfermarkt оцінює таланта у 5 мільйонів євро, але бельгійці заробили на його продажі майже вдвічі більше (8,5 млн).
Жульєн належав Андерлехту з літа 2021-го. Попри свій юний вік, він встиг провести за першу команду 11 поєдинків та відзначитись одним голом.
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