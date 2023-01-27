16-річний вінгер юнацької збірної Бельгії змінив Андерлехт на Борусію, інформує прес-служба німецького клубу. У Дортмунді новачок гратиме під 16 номером.

Ройс розізлився на Борусію і може піти безкоштовно – Манчестер Юнайтед і топ-клуб з Німеччини зацікавлені

Дюранвіль підписав зі "джмелями" довготривалий контракт, термін якого не розголошується. Transfermarkt оцінює таланта у 5 мільйонів євро, але бельгійці заробили на його продажі майже вдвічі більше (8,5 млн).

Жульєн належав Андерлехту з літа 2021-го. Попри свій юний вік, він встиг провести за першу команду 11 поєдинків та відзначитись одним голом.

Julien Duranville has joined Borussia Dortmund from RSC Anderlecht on a long-term contract! ️ pic.twitter.com/ENGDYA3lOO — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 27, 2023

Борусія Д вирвала перемогу над Майнцом, Айнтрахт та Уніон повернулись у зону ЛЧ, Байєр виграв у п'ятому матчі поспіль