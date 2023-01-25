Чемпіонат Німеччини 2022/23, 17-й тур

Майнц – Борусія Д – 1:2

Голи: Лі Дже Сун, 2 – Райєрсон, 4, Рейна, 90+3

Аугсбург – Борусія М – 0:0 (перший тайм)

Байєр – Бохум – 0:0 (перший тайм)

Вердер – Уніон – 0:0 (перший тайм)

Фрайбург – Айнтрахт – 0:0 (перший тайм)

Майнц у рідних стінах приймав дортмундську Борусію, намагаючись перервати 5-матчеву безвиграшну серію в Бундеслізі. "Джмелі", своєю чергою, могли підняись у зону ЛЧ аж на третю позицію. Словом, мотивація у команд била через край, що вилилось у два голи ще до 4-ї хвилини – Лі Дже Сун замкнув навіс з кутового та вивів господарів уперед, а Райєрсон дальнім ударом з рикошетом зрівняв рахунок. Після цього гості створили ще кілька моментів, але після 15-ї хвилини на полі стало нудно.

В другому цікавіше не стало, але активнішими вже були "карнавальники". Набагато активнішими. В деяких моментах оборону "джмелів" просто розривали. Показник очікуваних голів Майнца на цьому відрізку був втричі вищим – втім, на 90+3-й хвилині перемогу вирвав Дортмунд. Спрацювали заміни Едіна Терзіча – свіжий Аллє скинув подачу з кутового на дальню стійку, а не менш свіжий Рейна переправив сферу у ворота. 1:2! Борусія Д повертається в зону ЛЧ.