Чинний контракт "джмелів" з 33-річним німцем завершується влітку. За інформацією Sport1, Ройс не зацікавлений у продовженні співпраці. Марко нібито розізлився на Борусію через те, що вона вела переговори щодо нового контракту з Мукоко, а його увагою обділила.

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Раніше повідомлялося, що представники Ройса вже літали в Манчестер, де зустрічалися з функціонерами Юнайтед. Також у Марко є варіант залишитися у Бундеслізі – у послугах зіркового форварда зацікавлений РБ Лейпциг.

Нагадаємо, Ройс всю клубну кар'єру провів у Німеччині, а за "джмелів" виступає з 2012-го. Півзахисника постійно переслідували важкі травми, які не дають спокою і в нинішньому сезоні – всього 12 матчів (900 хвилин на полі), 3 голи та 4 асисти.

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