Борусія Д отримає божевільну суму за новим контрактом із Puma

Дортмундська Борусія невдовзі підпише новий 10-річний контракт із німецьким виробником екіпірування Puma.

Керівництво "джмелів" узгодило деталі нової угоди з Puma, повідомляє Sport Bild.

Шюррле може опинитися в Айнтрахті

За умовами нового контракту Борусія Д сумарно заробить 300 млн євро. Термін дії угоди – 10 років. Наразі чинний контракт із виробником екіпірування був підписаний до 2022 року. Щороку дортмундці заробляють 9 млн євро.

До слова, сезон 2018/19 Борусія Д завершила на 2-му місці німецької першості. Від чемпіона – мюнхенської Баварії – підопічні Люсьєна Фавра відстали всього на 2 очки.

Найкращий захисник ліги та дешеві зірки конкурентів – Борусія Д зразково витратила 100 млн і стала фаворитом Бундесліги