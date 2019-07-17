Борусія Д отримає божевільну суму за новим контрактом із Puma

Ліга чемпіонів — 20:58 3647
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Ференцварош з українцями в Лізі чемпіонів перемагає Лудогорець – Харатін забив гол, Зубков віддав два асисти
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Манчестер Сіті – Вест Хем: Зінченко як подвійний переможець, Ярмоленко тринькає супершанси, дебют 70-мільйонного новачкаАнглія — 20:45 8968
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"Прекрасний трансфер, ми задоволені таким вибором", – Тассотті оцінив перехід Маліновського в АталантуІталія — 20:39 1428
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Барселона не збирається платити за Неймара жодного цента – трансфер на межі зривуІспанія — 19:48 1191
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