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Шюррле може опинитися в Айнтрахті

21:31 359 Читать на русском
Шюррле може опинитися в Айнтрахті
Андре Шюррле / Reuters

Вінгер дортмундської Борусії Андре Шюррле потрапив до сфери зацікавлень франкфуртського Айнтрахта.

Форвард перебуває у пошуках нової команди й може приєднатися до "орлів", повідомляє Frankfurter Rundschau.

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Чемпіон світу-2014 Шюррле повернувся до Борусії Д після річної оренди у Фулхемі. Раніше він виявляв бажання залишитися на Крейвен Коттедж, але виліт лондонців у Чемпіоншип змінив ці плани. Німець сумнівається у своїх перспективах у складі "джмелів", але задля переходу в Айнтрахт йому доведеться зменшити фінансові апетити.

У сезоні 2018/19 Андре Шюррле провів 24 матчі в АПЛ, у яких забив 6 м'ячів.

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