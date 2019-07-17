Боруссия Д получит сумасшедшую сумму по новому контракту с Puma

Дортмундская Боруссия вскоре подпишет новый 10-летний контракт с немецким производителем экипировки Puma.

Руководство "шмелей" согласовало детали нового соглашения с Puma, сообщает Sport Bild.

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По условиям нового контракта Боруссия Д в сумме заработает 300 млн евро. Срок действия соглашения – 10 лет. Ныне действующий контракт с производителем экипировки был подписан до 2022 года. Ежегодно дортмундцы зарабатывают 9 млн евро.

К слову, сезон 2018/19 Боруссия Д завершила на 2-м месте немецкого первенства. От чемпиона – мюнхенской Баварии – подопечные Люсьена Фавра отстали всего на 2 очка.

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