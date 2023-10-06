Поєдинок у Ґладбасі між Борусією та Майнцем мав важливе значення для обох команд. Нічия нікого не влаштовувала – господарі мали всього одну перемогу в шести турах, в той час як гості взагалі не виграли жодного. "Карнавальники" трималися на дні таблиці.

"Жеребці" відкрили рахунок на 22-й хвилині внаслідок подачі Онора, яку головою замкнув Нойхаус, однак Майнц відігрався вже на 24-й. Шедевральним ударом з дальньої дистанції Груда поцілив у ближню дев'ять – 1:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

У другому таймі забити довгий час не вдавалося. Довелося проводити заміни – і саме свіжі футболісти поновили перестрілку. Майнц вирвався уперед зусиллями Баркока. Всього через п'ять хвилин після появи на полі він прорвався крізь увесь лівий фланг до краю штрафного, пробивши з гострого кута повз голкіпера. 1:2!

У господарів відзначився свій свіжий футболіст. Героєм став Скаллі, який вийшов на 79-й хвилині, а на 88-й ефектно пробив з-за меж штрафного – 2:2! Цей гол виявився останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию.