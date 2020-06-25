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Борусія Д офіційно оголосила про трансфер Меньє

17:13 - Читать на русском
Борусія Д офіційно оголосила про трансфер Меньє
Тома Меньє / фото: Борусія Д

Захисник збірної Бельгії Тома Меньє наступний сезон розпочне у складі дортмундської Борусії.

Вже колишній оборонець ПСЖ остаточно оформив перехід в дортмундський клуб у статусі вільного агента, повідомляє прес-служба "джмелів".

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Повідомляється, що Борусія Д підписала з 28-річним бельгійцем, на якого також претендував Тоттенхем, контракт до літа 2024 року.

У нинішньому сезоні Тома Меньє провів 27 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, у яких забив 1 м'яч і оформив 2 асисти.

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