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Боруссия Д официально объявила о трансфере Менье

17:16 - Читати українською
Боруссия Д официально объявила о трансфере Менье
Тома Менье / фото: Боруссия Д

Защитник сборной Бельгии Тома Менье следующий сезон начнет в составе дортмундской Боруссии.

Уже бывший защитник ПСЖ окончательно оформил переход в дортмундский клуб в статусе свободного агента, сообщает пресс-служба "шмелей".

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Сообщается, что Боруссия Д подписала с 28-летним бельгийцем, на которого также претендовал Тоттенхэм, контракт до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Тома Менье провел 27 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 1 мяч и оформил 2 ассиста.

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