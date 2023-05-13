Бундесліга оголосила символічну збірну гравців, які найкраще проявили себе у нинішньому сезоні.

Дортмундська Борусія делегувала 4 гравців і обійшла Баварію, у якої 3 представники. Збірну доповнили ще 2 футболісти Баєйра і по одному від Вердера та Айнтрахта.

Борусія Д показала стильну форму на сезон-2023/24 – дизайн обрали вболівальники

Воротар: Грегор Кобель (Борусія Д);

Захист: Альфонсо Девіс, Маттейс де Лігт (обидва – Баварія), Ніко Шлоттербек (Борусія Д), Джеремі Фрімпонг (Байєр);

Півзахист: Джуд Беллінгем, Юліан Брандт (обидва – Борусія Д), Джамал Мусіала (Баварія);

Напад: Рандаль Коло Муані (Айнтрахт Ф), Ніклас Фюлькруг (Вердер) Мусса Діабі (Байєр);

Нагадаємо, до завершення Бундесліги залишається 3 тури. Баварія очолює таблицю, випереджаючи Дортмунд на одне очко.

Кельн переміг Герту у феєричному матчі з сімома голами, залишивши берлінців на дні таблиці