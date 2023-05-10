Борусія знову порадувала красивою формою. Рурський клуб завжди має оригінальний дизайн футболок, не лякаючись нестандартних рішень. Команду екіпірує Puma, однак форму на наступний сезон розробляли та обирали вболівальники.

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Клуб запустив конкурс, в рамках якого кожен охочий міг прислати свій дизайн. 9 варіантів пройшли у фінальний раунд – серед них фани вибрали переможця. Виграла голосування форма Тімо, який реалізував ідею за кілька годин.

Нова форма виконана в фірмових чорно-жовтих кольорах. Чорний низ нагадує про вугільні традиції Рурського регіону, а на футболці з'явився принт пілона Вестфаленштадіону. Борусія вперше одягне її в останньому турі Бундесліги.