Бундеслига объявила символическую сборную игроков, лучше всех проявивших себя в нынешнем сезоне.

Дортмундская Боруссия делегировала 4 игроков и обошла Баварию, у которой 3 представителя. Сборную дополнили еще 2 футболиста Байра и по одному от Вердера и Айнтрахта.

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Вратарь: Грегор Кобель (Боруссия Д);

Защита: Альфонсо Дэвис, Маттейс де Лигт (оба – Бавария), Нико Шлоттербек (Боруссия Д), Джереми Фримпонг (Байер);

Полузащита: Джуд Беллингем, Юлиан Брандт (оба – Боруссия Д), Джамал Мусиала (Бавария);

Нападение: Рандаль Коло Муани (Айнтрахт Ф), Никлас Фюлькруг (Вердер) Мусса Диаби (Байер);

Напомним, до завершения Бундеслиги остается 3 тура. Бавария возглавляет таблицу, опережая Дортмунд на одно очко.

Кельн победил Герту в феерическом матче с семью голами, оставив берлинцев на дне таблицы.