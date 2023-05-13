У заключному матчі дня дортмундська Борусія приймала тезок з Менхенгладбаха. "Джмелі" продовжують гонитву за чемпіонством, відстаючи від Баварії на один пункт. Мюнхенці свій поєдинок вже зіграли, розтрощивши Шальке, тож "чорно-жовтим" треба було кров з носа перемагати, аби зберегти вищезгадану очкову дистанцію. В свою чергу, "жеребці" вже вирішили питання збереження прописки в Бундеслізі і втратили шанси на єврокубки, тож могли грати у своє задоволення і попсувати життя супернику.

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Вже на 5-й хвилині господарі вийшли вперед: Аллє зважився на удар з лінії штрафного, захисник заблокував і дезорієнтував голкіпера, а Мален був першим на м'ячі, добивши у порожні ворота. Ближче до середини тайму Нойхаус у власному штрафному завалив Аллє і Беллінгем з пенальті подвоїв перевагу дортмундців.

Не минуло і двох хвилин, як відзначився вже сам Аллє, ефектно замкнувши п'ятою з близької відстані передачу Малена. На 32-й хвилині вищезгадана пара повторила комбінацію, записавши собі в актив дублі (з голів та асистів).

Майже одразу гості мали шанс розмочити рахунок: після навісу зі штрафного Кобель не зумів зафіксувати м'яч у руках і випустив його перед собою, але добити ніхто не встиг. У відповідь Мален завдав божевільного удару у дальній кут – кіпер у карколомному стрибку перевів на кутовий.

По перерві господарі продовжили тероризувати оборону суперника і лише нефарт і впевнена гра Яна Ольшовскі рятували Менхенгладбах він наруги. В середині другого тайму арбітр придумав пенальті у ворота "джмелів", який реалізував Бенсебаїні. Нец, після виходу на поле, одразу міг забивати другий гол "жеребців", але після його удару у вже порожні ворота м'яч з лінії вибив Зюле.

Попри це, гості не зупинялись і за 5 хвилин до завершення поєдинку Штіндль дальнім ударом запалив інтригу. За мить він же ледь не оформив дубль з близької відстані – врятувала миттєва реакція Кобеля. На 5-й доданій хвилині господарі поставили масну крапку у матчі: після удару зі штрафного Рейна добив сферу у сітку через невпевнену гру голкіпера.

Перемога принесла Борусії Д 67 очок і залишила на другій сходинці турнірної таблиці – тепер треба обов'язково вигравати у двох останніх турах і сподіватись на осічку Баварії (на мюнхенців наступного тижня чекає супербитва з претендентом на бронзу – РБ Лейпциг).

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