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Борусія Д хоче зберегти Хакімі

13:54 384 Читать на русском
Борусія Д хоче зберегти Хакімі
Ашраф Хакімі / ФК Борусія Д

Дортмундська Борусія налаштована зберегти Ашрафа Хакімі, права на якого належать Реалу.

Марокканець був орендований Борусією влітку 2018-го на 2 роки. Нещодавно з'являлася інформація, що мадридці планують повернути 21-річного Хакімі наступного літа. Втім, німецький клуб не приховує бажання зберегти захисника у своєму складі.

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За словами спортивного директора Борусії Д Міхаеля Цорка, клуб хоче продовжити співпрацю з марокканцем. "Безумовно, рішення щодо майбутнього Хакімі прийматиме Реал, але розмови про це у нас ще не було. Все стане відомо у найближчі кілька місяців", – передає слова Цорка Bulinews.

У нинішньому сезоні Ашраф Хакімі провів 16 матчів у Бундеслізі, в яких забив 2 м'ячі та віддав 5 результативних передач. Також в його активі 4 голи у Лізі чемпіонів.

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