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Хакімі встановив рекорд швидкості в Бундеслізі

20:03 589 Читать на русском
Хакімі встановив рекорд швидкості в Бундеслізі
Ашраф Хакімі / dpa

Оборонець дортмундської Борусії Ашраф Хакімі встановив неймовірне досягнення під час матчу 16-го туру чемпіонату Німеччини проти РБ Лейпциг (3:3).

23’ Юліан Вайгль
35’ Юліан Брандт
55’ Джейдон Санчо
 
Тімо Вернер 47’
Тімо Вернер 53’
Патрік Шик 78’
23’ Юліан Вайгль
35’ Юліан Брандт
47’ Тімо Вернер
53’ Тімо Вернер
55’ Джейдон Санчо
78’ Патрік Шик

Орендований у мадридського Реала захисник став новим рекордсменом Бундесліги за швидкістю, повідомляє Sky Sport Deutschland.

Абсолютна феєрія відкритості у відеоогляді матчу Борусія Д – РБ Лейпциг – 3:3

Хакімі в одному з епізодів центрального поєдинку туру розігнався до 36,2 км/год. У матчі проти РБ Лейпциг швидкість оборонця не дала прямого ефекту, та він постійно активно грає попереду завдяки швидкісним характеристикам. Через це, зокрема, Реал вирішив повернути Хакімі після двох років у Борусії Д.

У нинішньому сезоні Ашраф Хакімі провів 16 матчів у Бундеслізі, в яких забив 2 м'ячі та віддав 5 результативних передач.

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Теги
Німеччина Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Рекорди Борусія Дортмунд - РБ Лейпциг Ашраф Хакімі Ашраф Хакімі
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