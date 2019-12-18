Хакімі встановив рекорд швидкості в Бундеслізі

Оборонець дортмундської Борусії Ашраф Хакімі встановив неймовірне досягнення під час матчу 16-го туру чемпіонату Німеччини проти РБ Лейпциг (3:3).

Орендований у мадридського Реала захисник став новим рекордсменом Бундесліги за швидкістю, повідомляє Sky Sport Deutschland.

Абсолютна феєрія відкритості у відеоогляді матчу Борусія Д – РБ Лейпциг – 3:3

Хакімі в одному з епізодів центрального поєдинку туру розігнався до 36,2 км/год. У матчі проти РБ Лейпциг швидкість оборонця не дала прямого ефекту, та він постійно активно грає попереду завдяки швидкісним характеристикам. Через це, зокрема, Реал вирішив повернути Хакімі після двох років у Борусії Д.

У нинішньому сезоні Ашраф Хакімі провів 16 матчів у Бундеслізі, в яких забив 2 м'ячі та віддав 5 результативних передач.

The Fast and the Furious Hakimi Edition. #SkyBuli pic.twitter.com/9Q9T0mxKX9 — Sky Sport (@SkySportDE) December 17, 2019