Боровик офіційно став гравцем Оболоні-Бровар

Відомий український голкіпер Євген Боровик продовжить свою кар'єру в Першій лізі вітчизняного чемпіонату.

34-річний футболіст підписав контракт з клубом Оболонь-Бровар, інформує офіційний сайт киян. Угода розрахована до завершення поточного сезону. За нову команду Боровик виступатиме під 12 номером.

Оболонь-Бровар підписала досвідченого півзахисника

Нагадаємо, останнім місцем роботи Євгена Боровика був Акжайик з Казахстану. Також він виступав за низку клубів УПЛ: Металіст, Кривбас, Дніпро, Арсенал, Металург Запоріжжя, Чорноморець та Карпати.

Зазначимо, що на сьогодні київський Оболонь-Бровар лідирує в Першій лізі. Команда Сергія Ковальця має у своєму активі 28 очок після 13 турів.

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