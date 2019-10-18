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Боровик офіційно став гравцем Оболоні-Бровар

09:41 390 Читать на русском
Боровик офіційно став гравцем Оболоні-Бровар
Євген Боровик / ФК Оболонь-Бровар

Відомий український голкіпер Євген Боровик продовжить свою кар'єру в Першій лізі вітчизняного чемпіонату.

34-річний футболіст підписав контракт з клубом Оболонь-Бровар, інформує офіційний сайт киян. Угода розрахована до завершення поточного сезону. За нову команду Боровик виступатиме під 12 номером.

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Нагадаємо, останнім місцем роботи Євгена Боровика був Акжайик з Казахстану. Також він виступав за низку клубів УПЛ: Металіст, Кривбас, Дніпро, Арсенал, Металург Запоріжжя, Чорноморець та Карпати.

Зазначимо, що на сьогодні київський Оболонь-Бровар лідирує в Першій лізі. Команда Сергія Ковальця має у своєму активі 28 очок після 13 турів.

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