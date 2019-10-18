Боровик официально стал игроком Оболони-Бровар

Известный украинский голкипер Евгений Боровик продолжит свою карьеру в Первой лиге отечественного чемпионата.

34-летний футболист подписал контракт с клубом Оболонь-Бровар, информирует официальный сайт киевлян. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. За новую команду Боровик будет выступать под 12 номером.

Оболонь-Бровар подписала опытного полузащитника

Напомним, последним местом работы Евгения Боровика был Акжайык из Казахстана. Также он выступал за ряд клубов УПЛ: Металлист, Кривбасс, Днепр, Арсенал, Металлург Запорожье, Черноморец и Карпаты.

Отметим, что на сегодня киевский Оболонь-Бровар лидирует в Первой лиге. Команда Сергея Ковальца имеет в своем активе 28 очков после 13 туров.

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