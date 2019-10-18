toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020 АНДРЕЙ ПАВЕЛКО ГРИГОРИЙ СУРКИС

Боровик официально стал игроком Оболони-Бровар

09:42 44 Читати українською
Боровик официально стал игроком Оболони-Бровар
Евгений Боровик / ФК Оболонь-Бровар

Известный украинский голкипер Евгений Боровик продолжит свою карьеру в Первой лиге отечественного чемпионата.

34-летний футболист подписал контракт с клубом Оболонь-Бровар, информирует официальный сайт киевлян. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. За новую команду Боровик будет выступать под 12 номером.

Оболонь-Бровар подписала опытного полузащитника

Напомним, последним местом работы Евгения Боровика был Акжайык из Казахстана. Также он выступал за ряд клубов УПЛ: Металлист, Кривбасс, Днепр, Арсенал, Металлург Запорожье, Черноморец и Карпаты.

Отметим, что на сегодня киевский Оболонь-Бровар лидирует в Первой лиге. Команда Сергея Ковальца имеет в своем активе 28 очков после 13 туров.

Первая лига: Ингулец разгромил Кремень и возглавил таблицу, Прикарпатье с проблемами одолело аутсайдера МФК Металлург

blog_ava
Главные новости футбола 17 октября: новые подробности конфликта Суркиса и Павелко, матч Барселона – Реал перенесен
07:00
511
Теги
Первая лига Евгений Боровик Евгений Боровик Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
2
мин
Шахтер
19:00
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук