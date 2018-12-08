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Борнмут – Ліверпуль: гравець господарів Кук забив курйозний автогол ударом п'ятою

16:21 309 Читать на русском
Борнмут – Ліверпуль: гравець господарів Кук забив курйозний автогол ударом п'ятою
Курйозний автогол в матчі Борнмут – Ліверпуль / фото: ФК Ліверпуль

В матчі 16 туру АПЛ Борнмут – Ліверпуль глядачі побачили курйозне взяття воріт.

На 68-й хвилині поєдинку 16 туру АПЛ Борнмут – Ліверпуль захисник господарів Стів Кук намагався перервати простріл з флангу у виконанні Робертсона. Краще б він цього не робив – гравець Борнмута класним ударом п'ятою відправив м'яч в самісінький кут власних воріт.

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До слова, матч завершився перемогою Ліверпуля з рахунком 4:0. Мерсисайдці стали лідером АПЛ, проте у Манчестер Сіті ще є гра в запасі проти Челсі.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія16 турВіталіті Стедіум (Борнмут)

Борнмут - Ліверпуль: Субота 08 грудня 2018

Борнмут
Матч завершено
0 : 4
Ліверпуль
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Англія Відеоновини Борнмут - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Борнмут Борнмут футбольні курйози Стів Кук Стів Кук
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