Борнмут – Ліверпуль: гравець господарів Кук забив курйозний автогол ударом п'ятою

В матчі 16 туру АПЛ Борнмут – Ліверпуль глядачі побачили курйозне взяття воріт.

На 68-й хвилині поєдинку 16 туру АПЛ Борнмут – Ліверпуль захисник господарів Стів Кук намагався перервати простріл з флангу у виконанні Робертсона. Краще б він цього не робив – гравець Борнмута класним ударом п'ятою відправив м'яч в самісінький кут власних воріт.

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До слова, матч завершився перемогою Ліверпуля з рахунком 4:0. Мерсисайдці стали лідером АПЛ, проте у Манчестер Сіті ще є гра в запасі проти Челсі.