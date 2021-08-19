Іспанець вирішив погодитись на пропозицію Центро Сторіко Лебовскі, який виступає у шостому дивізіоні італійської першості, повідомляє AS.

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Зазначається, що Валеро не мав наміру покидати Флоренцію, а тому вирішив приєднатись до клубу. Борху вразила організація та соціальна прихильність до навколишнього середовища. Хавбека мають оголосити гравцем Центро Сторіко Лебовскі найближчим часом.

Додамо, що власниками є виключно вболівальники – 1000 членів клубу, які піклуються про кожен аспект команди. Центро Сторіко Лебовскі був заснований у 2010 році та пройшов шлях від останньої категорії до Ліги промоціоне. Також клуб має свою жіночу команду та безкоштовну школу для дітей у регіоні Флоренція.

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