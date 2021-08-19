Испанец решил согласиться на предложение Центро Сторико Лебовски, который выступает в шестом дивизионе итальянского первенства, сообщает AS.

Локателли официально стал игроком Ювентуса – полузащитника представил звезда Instagram

Отмечается, что Валеро не собирался покидать Флоренцию, а потому решил присоединиться к клубу. Борха поразила организация и социальная привязанность к окружающей среде. Хавбека должны объявить игроком Центро Сторико Лебовски в ближайшее время.

Добавим, что владельцами являются исключительно болельщики – 1000 членов клуба, которые заботятся о каждом аспекте команды. Центро Сторико Лебовски был основан в 2010 году и прошел путь от последней категории в Лигу промоционе. Также клуб имеет свою женскую команду и бесплатную школу для детей в регионе Флоренция.

Повернення безкомпромісної Англії, життя Барселони після Мессі, норвезький Хижак знову на полюванні – огляд вікенду